5:0! Manchester United feiert Kantersieg gegen Leipzig

Manchester United hat auch das zweite Spiel der aktuellen Champions-League-Gruppenphase gewonnen. Die “Red Devils” bezwingen RB Leipzig zuhause klar mit 5:0.

Mason Greenwood brachte United bereits in Minute 21 voran. In der Schlussphase sorgten dann Marcus Rashord mit einem Hattrick (76., 78., 90+2.) und Anthony Martial per Elfmeter (87.) für die endgültige Entscheidung.

Leipzig-Kapitän Marcel Sabitzer wirkte wegen der muskulären Probleme, die ihn zuletzt geplagt hatten, erst ab der 63. Minute mit, machte aber eine unglückliche Figur. Landsmann Konrad Laimer fehlte weiterhin wegen seiner Knieverletzung.

