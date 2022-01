50 Mio. für Leeds-Star im Winter? Sky ordnet Bayern-Gerücht ein

via

via Sky Sport Austria

Raphinha von Leeds United soll laut eines Medienberichts aus Brasilien kurz vor einem Wintertransfer zum FC Bayern stehen. Was ist dran an dem Gerücht? sky Sport schätzt die Situation ein.

Der FC Bayern ist auf den offensiven Außenpositionen mit Leroy Sane, Serge Gnabry und Kingsley Coman hervorragend besetzt, zumal auch Jamal Musiala dort spielen kann. Da Coman seinen Vertrag in München aber noch nicht verlängert hat, werden die Münchner immer wieder mit Flügelflitzern wie beispielsweise Barcas Ousmane Dembele in Verbindung gebracht.

Der Ex-BVB-Star ist aber kein Einzelfall, auch Raphinha von Leeds United soll auf dem Zettel der Münchner stehen. TNT Sports Brasil meldete an Heiligabend sogar, dass der 25-Jährige im Winter für rund 50 Millionen Euro zum FC Bayern wechseln wird. Angeblich habe sein Jugendverein Avai FC ihren Anteil an dem Transfer, der sich auf 1,5 Millionen Euro belaufen soll, sogar schon in die Planung für die kommende Saison aufgenommen.

Bayern beschäftigt sich mit Raphinha

Nach Sky Informationen beschäftigen sich die Bosse des deutschen Rekordmeisters tatsächlich mit dem pfeilschnellen Offensivspieler, aber von einer Einigung und einem kurz bevorstehenden Wechsel in dieser Transferperiode kann keine Rede sein. Vielmehr hat eine Verlängerung mit Coman Priorität und hier laufen die Gespräche derzeit. Sollte der Franzose die Münchner verlassen, könnte Raphinha ein Kandidat sein, aber aktuell ist ein Transfer noch in weiter Ferne.

Raphinha hat bei Leeds noch einen Vertrag bis zum 30.6.2024. KPMG beziffert seinen Marktwert auf 50,3 Millionen Euro.

(skysport.de)

Bild: Imago