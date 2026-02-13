50. OÖ-Derby in der Bundesliga: Ried und LASK feiern Jubiläum

Am morgigen Samstag steht in der BWT Oberösterreichische Arena ein echtes Fußballereignis bevor: Die SV Ried und der LASK treffen zum 50. Mal in der ADMIRAL Bundesliga (ab 16:30 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X) aufeinander. Ein Jubiläum, das die Rivalität der beiden Traditionsklubs eindrucksvoll unterstreicht. Mehr als 6.500 Eintrittskarten wurden bereits verkauft, es sind nur mehr Stehplätze erhältlich.

Der Blick zurück zeigt, wie viel Geschichte in diesem Duell steckt. Zum ersten Mal standen sich die beiden Teams am 4. August 1995 im österreichischen Oberhaus gegenüber – damals endete das Spiel vor 12.000 Fans im alten Linzer Stadion mit einem 1:1-Unentschieden. Insgesamt gab es bisher 49 Bundesliga-Derbys, aus denen Ried mit 19 Siegen die bessere Bilanz hält. Der LASK gewann 15 Partien, ebenso viele endeten remis. Auch bei der Tordifferenz liegen die Innviertler mit 61:55 vorne.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt die jüngste Vergangenheit: Im Hinspiel dieser Saison musste der LASK trotz zahlreicher Chancen eine 1:3-Niederlage in der Raiffeisen Arena hinnehmen. Die drei Derbys, die auf die Saisonen 2021/22 und 2022/23 zurückfallen, endeten jeweils mit einem 1:1-Unentschieden. Der letzte LASK-Sieg datiert aus Dezember 2021, als Sascha Horvath mit seinem Goldtor ein 1:0 fixierte. Auswärts jubelten die Linzer zuletzt im März 2021 – damals trafen Rene Renner doppelt und Gernot Trauner. Insgesamt stehen sich die beiden Teams am Samstag bereits zum 68. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Das allererste Duell fand im Juli 1991 in der zweiten Division statt, wo der LASK einen 3:0-Auswärtssieg feierte.

Senft: „Wollen Serie der Linzer beenden“

Ried-Cheftrainer Maximilian Senft betont die derzeitige Form des LASK und weiß, dass die Fans in diesem Match den Unterschied ausmachen können: „Der LASK ist seit vier Monaten ungeschlagen und kommt dementsprechend als formstärkstes Team der Liga nach Ried. Die Größe der Aufgabe ist uns bewusst, gleichzeitig wächst damit auch unsere Motivation, diese Serie der Linzer zu beenden.“

Auch LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer äußert sich zum kommenden Spiel: „Es ist ein OÖ-Derby, bei dem man weiß, dass immer alles passieren kann. Wir stellen uns auf ein hitziges, emotionales Duell ein, wo wir alles abrufen müssen, um zu punkten. Das ist unser klares Ziel, wenngleich wir wissen, dass dafür harte Arbeit notwendig sein wird.“

In der vergangenen Runde der ADMIRAL Bundesliga musste sich die SV Ried Sturm Graz auswärts mit 0:1 geschlagen geben. Ried ist mit 26 Punkten aktuell Tabellensiebter. Der LASK siegte zuhause gegen WSG Tirol dank eines Treffers von Samuel Adeniran (17.) mit 1:0. Der LASK nimmt mit 32 Zählern – punktgleich mit Tabellenführer Salzburg – den zweiten Platz ein.

HIGHLIGHTS | LASK – SV Ried | 5. Runde

Und lange müssen sich die Fans nicht gedulden, bis es erneut zur Sache geht: Bereits am 4. März treffen die beiden Rivalen im Halbfinale des ÖFB-Cups um 20:30 Uhr erneut in der BWT Oberösterreichische Arena aufeinander.

Beitragsbild: Imago