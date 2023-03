50-Tore-Mann Pastrnak überragt: Bruins gewinnen Topspiel bei Hurricanes

via

Die Boston Bruins haben sich im Duell der beiden aktuellen NHL-Topteams gegen die Carolina Hurricanes auswärts mit 4:3 nach Penaltyschießen behauptet.

Mann des Abends beim siebenten Sieg der Bruins in Serie am Sonntag war David Pastrnak. Der Tscheche traf doppelt und übersprang als zweiter Spieler die Marke von 50 Toren in dieser Saison. Edmonton-Stürmer Connor McDavid hält bei bereits 60 Treffern.

Los Angeles Kings – St. Louis Blues 7:6

Nashville Predators – Toronto Maple Leafs 2:3

Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks 2:4

Arizona Coyotes – Colorado Avalanche 3:4

