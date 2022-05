500.000-Euro-Abschied! Haaland verteilt Geschenke an BVB-Kollegen

via

Vor seinem Wechsel zu Manchester City hat sich Erling Haaland nicht lumpen lassen. Der Stürmerstar hat zum Abschied wohl großzügig Geschenke an seine Mitspieler und einige Mitarbeiter des BVB im Wert von rund 500.000 Euro verteilt.

Nach zweieinhalb Jahren verlässt Haaland Borussia Dortmund wieder und schließt sich zur neuen Saison Manchester City an. Ein Wechsel, der sich zwar lange angebahnt hatte, doch wirklich Klartext gab es vom Norweger bis zur Verkündung nicht.

Das Hin und Her führte teilweise zu Unmut bei Verantwortlichen und Fans der Schwarz-Gelben. Ganz unrühmlich scheint der 21-Jährige den BVB aber nicht verlassen zu wollen und hat sich deshalb großzügig von seinen Teamkollegen und Teilen des Staffs verabschiedet.

Luxus-Uhren für Mitspieler und BVB-Mitarbeiter

Wie die Bild berichtet, hat der Norweger jedem seiner 33 Mitspieler eine Uhr der Marke Rolex geschenkt. Das Submariner-Modell soll zudem eine persönliche Gravur für jeden Spieler haben. Kostenpunkt zwischen 13.000 und 15.000 Euro pro Uhr. Für die Physiotherapeuten, Köche, Ärzte und Betreuer soll es eine Omega Speedmaster Professional gegeben haben, die zwischen 5.000 und 7.000 Euro kosten kann.

Die Uhren kamen von einem Händler aus den Niederlanden und wurden via zwei Limousinen in kleinen Boxen geliefert, die jeweils mit drei Fotos des Angreifers ausgestattet waren. Je eines mit der Rückennummer 9 Haalands, ein Bild vom DFB-Pokalsieg 2021 sowie eines in Jubelpose. Der Gesamtpreis aller Uhren soll bei rund 500.000 Euro liegen.

