500. Ligator: CR7 lässt Ball von Schiedsrichter unterschreiben

Cristiano Ronaldo wurde nach seinem Viererpack für Al-Nassr zum Man of The Match gekürt. Den Spielball ließ sich der portugiesische Superstar anschließend vom Schiedsrichter unterschreiben.

„Can you sign it for me?“, hatte Ronaldo Unparteiische Sultan Alharbi gefragt. Nach der Unterschrift überreichte Alharbi den Ball als Geschenk an Ronaldo.

Ronaldo sorgt für nächsten Meilenstein

Ronaldo erzielte beim 4:0 gegen Al-Wehda alle Tore für seinen neuen Klub und knackte gleich mit seinem Führungstreffer die Marke von ligaübergreifend 500 Toren.

„Großartiges Gefühl, vier Tore erzielt und mein 500. Ligator bei einem sehr soliden Sieg des Teams erzielt zu haben“, schrieb Ronaldo in den sozialen Netzwerken. In der vergangenen Woche hatte der fünfmalige Weltfußballer seinen ersten Ligatreffer für Al-Nassr geschossen.

Al Nassr liegt nun mit 37 Punkten gleichauf mit Al Shabab, hat aber das bessere Torverhältnis und eine Partie weniger absolviert. In der Saudi Professional League hatte sich Al Nassr zuletzt 2019 den Titel sichern können.

(skysport.de)