6. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Sonntagsspiele

In der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga stehen am Sonntag drei Spiele auf dem Programm

Am heutigen Sonntag empfängt Tabellenführer SK Rapid um 14:30 Uhr die WSG Tirol im Duell der Ungeschlagenen. Zeitgleich trifft die SV Ried auf den TSV Hartberg. Um 17:00 Uhr bekommt es die Wiener Austria auswärts mit Sturm Graz zu tun – in der Vorsaison blieben die „Veilchen“ in allen Duellen gegen die Grazer ungeschlagen.

SK Rapid – WSG Tirol (Sky Sport Austria 2)

SV Ried – TSV Hartberg ( Sky Sport Austria 3)

SK Sturm Graz – FK Austria Wien (Sky Sport Austria 1/ab 16:30 Uhr)

Beitragsbild: GEPA