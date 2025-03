6. Pflichtspiel-Saisontor von Arnautovic bei Inters Ligasieg

Marko Arnautovic hat am Sonntag einen großen Anteil am 2:1-Heimsieg von Inter Mailand gegen Udinese gehabt. Der 35-jährige Stürmer leitete den Erfolg schon in der 12. Minute mit einem kaltschnäuzigen Abschluss mit links ins Eck aus rund elf Metern zum 1:0 ein. Österreichs Rekord-Teamspieler traf zum sechsten Mal in Pflichtspielen in dieser Saison, dreimal war er dabei in der Serie A erfolgreich. Auch deshalb bauten die Mailänder ihre Tabellenführung vorerst aus.

Der Vorsprung auf den ersten Verfolger konnte dank dem fünften Pflichtspielsieg in Folge vor dem Abendspiel von Napoli gegen AC Milan auf sechs Punkte vergrößert werden. Arnautovic beförderte genauso eine Hereingabe von Federico Dimarco in die Maschen wie kurz danach Davide Frattesi (29.). Nach dem Anschlusstreffer des Ex-Salzburgers Oumar Solet (71.) mussten die Gastgeber aber noch zittern. Inter-Goalie Yann Sommer hielt den Sieg bei einem Solet-Abschluss fest. Inter-Coach Simone Inzaghi beschwerte sich in der Nachspielzeit lautstark und wurde deshalb ausgeschlossen.

Arnautovic profitierte vom Ausfall des verletzt auf der Tribüne mitfiebernden Lautaro Martinez und bildete mit Marcus Thuram das Sturmduo. In der 55. Minute wurde das ÖFB-Ass ausgetauscht.

(APA)/Beitragsbild: Imago