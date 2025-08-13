60-jähriger Auswärtsfluch! Rapid will erstmals in Schottland siegen

Nach dem 2:2 im Hinspiel gegen Dundee United geht es für den SK Rapid am Donnerstag im Tannadice Park um den Einzug in die Playoffs der UEFA Conference League!

Neben der sportlichen Herausforderung hat das Duell auch historische Brisanz: Noch nie konnten die Grün-Weißen ein Pflichtspiel auf schottischem Boden gewinnen.

Rund 500 mitreisende Fans hoffen darauf, dass sich das endlich ändert. Der bislang einzige volle Erfolg gegen ein Team aus Schottland gelang 1984 – allerdings auf neutralem Boden im Old Trafford von Manchester gegen Celtic. Auswärts hingegen setzte es bislang nur Niederlagen (1964 und 2018 bei den Rangers, 1984 bei Dundee United, 1989 bei Aberdeen sowie 1984 bei Celtic, das Match wurde später annulliert) und ein Remis (2009 bei Celtic).

Mit dem 2:2 aus Hütteldorf im Rücken will Rapid nun den ersten Auswärtssieg in Schottland, um die Chance auf die Ligaphase zu wahren – und eine über 60 Jahre währende Negativserie zu beenden.

(Red.) / Bild: GEPA