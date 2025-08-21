60-Millionen-Deal vor Vollzug: Glasner verliert seinen Topscorer

Eberechi Eze steht nach Sky Sport Informationen kurz davor, zum FC Arsenal zu wechseln.

Nachdem sich Eze bereits mit den Spurs auf einen Wechsel geeinigt hatte, sind nun die Gunners dazwischengegrätscht.

Crystal Palace und Arsenal biegen beim Transfer des 27-jährigen Engländers so bereits auf die Zielgerade ein. Der Vizemeister wird dabei knapp 60 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen auf den Tisch der Eagles legen. Nach Sky Sport Infos hatte auch der offensive Mittelfeldspieler selbst einen Wechsel zu Arsenal bevorzugt.

Eze gehörte im Team von Trainer Oliver Glasner in den vergangenen Jahren zu den absoluten Leistungsträgern. In der abgelaufenen Spielzeit steuerte der Offensivspieler in 43 Pflichtspielen eindrucksvolle 25 Scorerpunkte (14 Tore & 11 Vorlagen) bei.

