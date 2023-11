60 Millionen: Real hat wohl Abwehr-Juwel im Visier

Real Madrid möchte seine Abwehr offenbar mit Innenverteidiger-Juwel Goncalo Inacio von Sporting verstärken – und das möglichst bereits im Winter. Das berichtet die spanische AS. Demnach wollen die Königlichen Inacios Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro ziehen.

Der 22-jährige Portugiese stehe schon seit längerer Zeit auf dem Radar der Blancos, bereits im Sommer habe man über eine Verpflichtung nachgedacht.

Auch der FC Liverpool und Manchester United seien am Verteidiger, der im März dieses Jahres sein Debüt für Portugals A-Nationalmannschaft gab, interessiert. Real wolle sich angesichts dessen schnellstmöglich in Verbindung mit dem Spieler und Sporting setzen.

Nach dem schweren Kreuzbandriss von Eder Militao im August stehen Trainer Carlo Ancelotti mit David Alaba, Antonio Rüdiger und Nacho Fernandez in dieser Saison nur drei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Dem will man in Madrid nun entgegensteuern, der junge Inacio, 2012 in die Jugendabteilung der Lissaboner gekommen, soll die Lücke in der Real-Abwehr füllen.

(skysport.de) / Bild: Imago