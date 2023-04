63. Saisonsieg! Boston Bruins stellen neuen NHL-Rekord auf

via

Die Boston Bruins haben mit ihrem 63. Saisonsieg einen NHL-Rekord aufgestellt. Die Mannschaft um Torjäger David Pastrnak (26) gewann am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga mit 5:3 bei den Philadelphia Flyers und verbesserte die Bestmarke der Tampa Bay Lightning und der Detroits Red Wings (jeweils 62). Noch zwei Spiele stehen für die Bruins in der Vorrunde aus.

„Wir haben einfach weiter so gespielt, wie wir es können“, sagte Center Charlie Coyle, der den Torreigen gegen Philadelphia bereits nach 47 Sekunden eröffnet hatte: „Man kümmert sich um jede Nacht und jeden Tag, dann summiert sich es langsam.“

Goalgetter Pastrnak traf dreimal für den Favoriten auf den Stanley Cup. Mit 60 Saisontoren liegt der Tscheche auf Platz zwei der Torjägerliste hinter Edmontons Ausnahmespieler Connor McDavid (64). Dessen Teamkollege Leon Draisaitl hat nach 80 Spielen 51 Tore auf dem Konto. Pastrnak ist der erste Bruins-Stürmer nach Phil Esposito (1975), dem mehr als 60 Tore in einer Saison gelangen.

Sein Mitspieler Brad Marchand, sagte Pastrnak, habe ihm „vor vielen, vielen Jahren“ eine Marschroute mit auf den Weg gegeben: „Du musst immer zehn Tore mehr schießen, als du glaubst, erzielen zu können“. Also habe er sich „die 60 zum Ziel gesetzt – aber nicht wirklich gedacht, dass ich sie erreichen würde.“

Weitere NHL-Highlights im VIDEO

