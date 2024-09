7. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Samstagspartien

In der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga stehen am Samstag um 17 Uhr gleich drei Spiele auf dem Programm. Der LASK mit Neo-Coach Markus Schopp empfängt Aufsteiger GAK zuhause, Hartberg gastiert bei der Austria in Klagenfurt. Außerdem empfängt der SCR Altach Blau-Weiß Linz, die mit Selbstvertrauen ins Ländle angereist sind. Die Aufstellungen aller Klubs im Überblick.

LASK – Grazer AK (Sky Sport Austria 2)

Austria Klagenfurt – TSV Hartberg (Sky Sport Austria 3)

SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz (Sky Sport Austria 4)

Bild: GEPA