7 von 8 Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky

Sky Experte Lothar Matthäus kommentiert mit Martin Konrad das Rückspiel Bayer Leverkusen – Bayern München auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen)

Zudem am Dienstag FC Liverpool – Paris Saint-Germain, FC Barcelona – Benfica Lissabon und Inter Mailand – Feyenoord Rotterdam live & exklusiv bei Sky

Marcel Sabitzer gastiert am Mittwoch mit Borussia Dortmund in Lille – ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die weiteren Spiele am Mittwoch: Aston Villa – FC Brügge und FC Arsenal – PSV Eindhoven live & exklusiv

Die Sky Experten im Studio: Am Dienstag Peter Stöger & Julian Baumgartlinger und am Mittwoch Didi Hamann & Marc Janko

Marko Stankovic ist an beiden Tagen als Analyse-Experte im Einsatz und analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Mit dem Sky X-Traumpass die Champions League live streamen!

Die Entscheidungsspiele des Achtelfinales stehen an und es wird ernst für die Spitzenteams. Wer kann sich in die nächste Runde weiterkämpfen und für wen ist die Saison in der UEFA Champions League zu Ende? Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Achtelfinal-Rückspiele live & exklusiv.

Sky Experte Lothar Matthäus am Dienstag als Co-Kommentator bei Bayer Leverkusen – FC Bayern München

Nach der 0:3 Niederlage im Hinspiel steht Bayer Leverkusen im Rückspiel gehörig unter Druck. Die Bayern, die das Spiel durch Tore von Harry Kane und Jamal Musiala für sich entscheiden konnten, wollen ihren sechsten Viertelfinaleinzug in Folge fixieren. Gelingt der Werkself die Aufholjagd oder bringt der Deutsche Rekordmeister den Vorsprung über die Zeit? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Sky Experte Lothar Matthäus kommentiert das Duell der Spitzenteams der Deutschen Bundesliga mit Martin Konrad.

Der französische Ligakrösus Paris Saint-Germain, der an der Anfield Road beim FC Liverpool zu Gast ist, steht ebenfalls unter Zugzwang. Die Elf von Luis Enrique konnte im Hinspiel trotz einer dominanten Leistung Liverpool-Keeper Alisson nicht überwinden und wurde spät von Liverpool-Joker Elliott bestraft. Die Reds müssen ihre Leistung jedoch trotz Heimvorteil steigern, um den Einzug ins Viertelfinale zu fixieren. Fans sehen diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

In der frühen Partie am Dienstag empfängt der FC Barcelona Benfica Lissabon. Zudem trifft um 21:00 Uhr Inter Mailand auf Feyenoord Rotterdam. Beide Matches ebenfalls live & exklusiv bei Sky.

Am Mittwoch gastiert Marcel Sabitzer mit dem BVB beim OSC Lille. Der letztjährige Finalist will mit aller Macht in die nächste Runde einziehen. Allerdings müssen die Borussen dafür anders auftreten als bei der Niederlage am Samstag gegen Augsburg. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Später empfängt Aston Villa den FC Brügge und der FC Arsenal den niederländischen Meister PSV Eindhoven – live & exklusiv bei Sky. Darüber hinaus können sich Fans an beiden Tagen auf die Original Sky Konferenz freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger & Julian Baumgartlinger im Studio. Lothar Matthäus wird das Duell der Spitzenteams der Deutschen Bundesliga, Bayer Leverkusen gegen Bayern München, als Co-Kommentator begleiten. Am Mittwoch führt Sky Anchor Martin Konrad gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko durch den Spieltag. Marko Stankovic ist an beiden Tagen als Analyse-Experte im Einsatz und gibt fundierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Die Rückspiele des Achtelfinales in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

FC Barcelona – Benfica Lissabon live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Bayer Leverkusen – FC Bayern München mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Martin Konrad

Sky Experte & Co-Kommentator: Lothar Matthäus

21:00 Uhr

FC Liverpool – Paris Saint-Germain live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Inter Mailand – Feyenoord Rotterdam live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Peter Stöger & Julian Baumgartlinger

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

OSC Lille – Borussia Dortmund live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

Aston Villa – FC Brügge live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Arsenal – PSV Eindhoven live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Marc Janko

Beitragsbild: Imago