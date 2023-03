7:0! Liverpool feiert Kantersieg gegen United

via

Mit einem historischen Kantersieg im North West Derby hat der FC Liverpool die Aufholjagd im Rennen um die Champions-League-Plätze eindrucksvoll fortgesetzt. Die Reds spielten sich beim 7:0 (1:0) im Duell mit dem Rekordmeister Manchester United in einen Rausch und liegen in der englischen Premier League nur noch drei Punkte hinter Rang vier, der zur erneuten Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Der niederländische WM-Star Cody Gakpo (43.) brachte die Gastgeber an der Anfield Road in Führung, als gerade United seine stärkste Phase hatte. Darwin Nunez (47.) und erneut Gakpo (50.) sorgten mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn für die Entscheidung. Mohamed Salah (66./83.), Nunez (75.) und Roberto Firmino (88.) legten noch drei weitere Tore gegen den Tabellendritten nach und sorgten für den höchsten Sieg in diesem prestigeträchtigen Duell.

Liverpool holte 13 von 15 möglichen Punkten in den letzten fünf Spielen. In den nationalen Pokalwettbewerben ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp bereits früh ausgeschieden, in der Champions League droht nach der 2:5-Heimpleite im Hinspiel gegen Real Madrid das Aus im Achtelfinale.

