7:0-Siege für Boston und New York

Klare Erfolge in der NHL haben am Sonntag (Ortszeit) die New York Rangers sowie die Boston Bruins gefeiert und damit ihre gute Form unterstrichen.

Die Rangers setzten sich zu Hause gegen die Nashville Predators nach bereits sechs Toren im ersten Drittel mit 7:0 durch und holten den vierten Sieg in Folge. Die Tore-Bilanz über diese vier Spiele liegt bei 22:5. Die Boston Bruins schossen die Buffalo Sabres ihrerseits mit 7:0 aus deren Halle.

Für den sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger war es der dritte Sieg in Serie. Eine starke Leistung zeigte dabei erneut Torhüter Jeremy Swayman, der 27 Schüsse abwehrte.

Alle Ergebnisse vom Sonntag:

Buffalo Sabres – Boston Bruins 0:7

New York Rangers – Nashville Predators 7:0

Minnesota Wild – Washington Capitals 5:3

Vegas Golden Knights – Columbus Blue Jackets 7:2

Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 2:5

St. Louis Blues – Winnipeg Jets 3:0

Anaheim Ducks – Vancouver Canucks 1:2

(APA)

Bild: Imago