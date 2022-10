70 Spiele ohne Niederlage: Unglaubliche Serie für Van Dijk gerissen

Mit der 1:2-Niederlage gegen Leeds am Samstag wächst der Rückstand auf die vorderen Plätze für den FC Liverpool in der Premier League weiter an. Für Virgil van Dijk reißt zudem eine unglaubliche Serie.

Für den Niederländer ist es die erste Niederlage in der Premier League an der Anfield Road – zuvor waren die Reds mit dem 31-Jährigen 70 Spiele am Stück zuhause ungeschlagen. 59 Partien konnte Liverpool mit van Dijk gewinnen, elf Mal gab es ein Unentschieden. Mit der späten Niederlage gegen Leeds ist diese Serie nun gerissen.

Für van Dijk und seine Reds ist es zudem ein weiterer Rückschlag in der aktuellen Saison. Das Team um Jürgen Klopp hat nun nach zwölf Spieltagen nur 16 Punkte auf dem Konto. Auf Platz neun liegend hat Liverpool bereits jetzt 13 Punkte Rückstand auf das erstplatzierte Manchester City.

Video-Highlights: Liverpool verliert gegen Leeds

Auch für Chelseas Chalobah reißt Serie

Auch für Chelseas Trevoh Chalobah ist eine beeindruckende Serie mit der Niederlage bei Brighton and Hove Albion zu Ende gegangen. Saison- und bewerbsübergreifend verloren die „Blues“ keines der 31 Spiele, in denen der Verteidiger in der Startelf stand. Beim 1:4-Debakel in Brighton spielte der 23-Jährige zudem eine tragische Rolle: Er selbst beförderte den Ball zum zwischenzeitlichen 0:3 ins eigene Tor.

