700. Ronaldo-Tor: ManUtd dreht Spiel gegen Everton

via

via Sky Sport Austria

Beim 2:1-Erfolg von Manchester United bei Everton in der Premier League erzielte Cristiano Ronaldo sein 700. Vereinstor.

Manchester United verbesserte sich mit dem Sieg in Liverpool gegen Everton auf Rang fünf und feierte mit Ronaldo dessen Meilenstein. Der 37-jährige Portugiese wurde in der 29. Minute für den angeschlagenen Anthony Martial eingewechselt und erzielte in der 44. Minute das 2:1. Er hält nun bei 700 Treffern für seine Vereine Sporting Lissabon (5), Manchester United (144), Real Madrid (450) und Juventus Turin (101) und liegt zehn Tore vor seinem ewigen Rivalen Lionel Messi.

(APA).

Beitragsbild: Imago