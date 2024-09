72 Bewerbungen! Hartberg weiter auf Trainersuche

Nach dem unvorhergesehenen Abschied von Markus Schopp zum LASK sucht ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht TSV Hartberg weiter nach einem geeigneten Nachfolger für den Trainerposten.

Hartberg-Obmann Erich Korherr muss nun reagieren und hat wohl die Qual der Wahl. Bis dato sind ganze 72 Bewerbungen in sein Büro eingetrudelt – der 57-Jährige will sich Zeit lassen, Angebote gebe es aus dem In- und Ausland.

„Die Entscheidung, wer neuer Trainer bei uns wird, muss sitzen. Wir möchten uns genügend Zeit lassen, um den richtigen Trainer für Hartberg zu finden. Deshalb wird beim Spiel gegen die WSG Tirol am kommenden Sonntag mit Sicherheit Markus Karner an der Seitenoutlinie stehen. Es gibt 72 Bewerbungen – darunter sollte einer dabei sein, der zu Hartberg passt. Die Gespräche laufen gerade“, sagt Korherr im Gespräch mit Sky.

Schopp vollzieht dank einer Ausstiegsklausel einen fliegenden Wechsel von Ligarivale TSV Hartberg und erhält einen Vertrag bis Sommer 2027. Schopp wird beim Tabellenvorletzten wie schon beim TSV auch das Amt des Sportdirektors bekleiden, dieses hatte bisher Radovan Vujanovic inne. Hartberg kassierte eine Ablöse für Schopp, über die Höhe wurde allerdings Stillschweigen vereinbart.

(Red.)/Bild: GEPA