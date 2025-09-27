8. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Samstagsspiele

In der achten Runde der ADMIRAL Bundesliga stehen am Samstag die nächsten spannenden Duelle an. Hier sind die Aufstellungen im Überblick.

Nach dem überraschenden Trainerbeben unter der Woche hofft der LASK, auswärts gegen den WAC den nächsten Erfolg nach dem Linzer Derby-Sieg zu erzielen. Die SV Ried möchte sich nach der bitteren 2:3-Auswärtsniederlage gegen die Wiener Austria – trotz einer 2:0-Führung – mit dem ersten Heimsieg der Saison rehabilitieren. Zu Gast ist der GAK. Außerdem möchte der SCR Altach seinen positiven Saisonstart auswärts gegen den Tabellenletzten Blau-Weiß Linz fortsetzen.

Die Aufstellungen der Samstagsspiele im Überblick:

Wolfsberger AC – LASK (live auf Sky Sport Austria 2)

SV Ried – Grazer AK (live auf Sky Sport Austria 3)

Blau-Weiß Linz – SCR Altach (live auf Sky Sport Austria 4)

