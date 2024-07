80 Athleten! Das ist Österreichs Olympia-Team für Paris

Olympia-Team: Österreichs Team bei den Olympischen Spielen von 26. Juli bis 11. August in Paris umfasst 80 Aktive. Die 43 Sportler und 37 Sportlerinnen kommen aus 18 der 32 Sportarten, die in Frankreich insgesamt 329 Medaillenentscheidungen austragen. Es ist die größte ÖOC-Abordnung seit den 94 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Sydney 2000.

„Berechtigte Hoffnungen“ gibt es laut Österreichs Chef de Mission Christoph Sieber noch auf einen 81. Teilnehmer, nämlich Badmintonspieler Collins Valentine Filimon. Dessen provisorischer Quotenplatz soll laut Sieber vom internationalen Verband am Donnerstag bestätigt werden, sofern sich bis dahin kein qualifizierter Doppelspieler verletzt. Golfspielerin Sarah Schober ist definitiv mit dabei. Überraschend erhielt auch Schwimmerin Lena Kreundl über 200 m Lagen noch einen Startplatz.

Die Nominierung durch das Österreichische Olympische Komitee am Dienstag in Wien war der offizielle Startschuss zur Olympia-Einkleidung, der am Mittwochabend die Farewell-Feier und am Donnerstagvormittag die Verabschiedung und Vereidigung bei Bundespräsident Alexander van der Bellen folgen.

Olympia-Team: Diese Athletinnen und Athleten treten für Österreich an

Bogenschießen:

Elisabeth Straka (Recurve)

Golf:

Sarah Schober

Emma Spitz

Josef „Sepp“ Straka

Judo:

Wachid Borchashvili (bis 81 kg, Einzel und Mixed-Team)

Aaron Fara (bis 100 kg, Einzel und Mixed-Team)

Samuel Gaßner (bis 73 kg, Einzel und Mixed-Team)

Lubjana Piovesana (bis 63 kg, Einzel und Mixed-Team)

Michaela Polleres (bis 70 kg, Einzel und Mixed-Team)

Katharina Tanzer (bis 48 kg, Einzel und Mixed-Team)

Kanu/Wildwasser-Slalom:

Corinna Kuhnle (Kajak-Einer, -Cross)

Felix Oschmautz (Kajak-Einer, -Cross)

Viktoria Wolffhardt (Canadier-Einer, Kajak-Cross)

Klettern:

Jessica Pilz (Bouldern/Lead)

Jakob Schubert (Bouldern/Lead)

Leichtathletik:

Enzo Diessl (110 m Hürden)

Markus Fuchs (100 m)

Susanne Gogl-Walli (400 m)

Victoria Hudson (Speerwurf)

Julia Mayer (Marathon)

Raphael Pallitsch (1.500 m)

Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf)

Radsport/Bahn:

Maximilian Schmidbauer (Madison)

Tim Wafler (Madison, Omnium)

Radsport/Mountainbike:

Maximilian Foidl (Cross Country)

Mona Mitterwallner (Cross Country)

Laura Stigger (Cross Country)

Radsport/Straße:

Felix Großschartner (Straßenrennen, Zeitfahren)

Marco Haller (Straßenrennen)

Anna Kiesenhofer (Straßenrennen, Zeitfahren)

Christina Schweinberger (Straßenrennen, Zeitfahren)

Reiten/Dressur:

Florian Bacher (Einzel, Team) mit Fidertraum OLD

Victoria Max-Theurer (Einzel, Team) mit Abegglen FN NRW

Christian Schumach (Einzel, Team) mit Te Queiro SF

Reiten/Springen:

Max Kühner (Einzel, Team) mit Elektric Blue P

Gerfried Puck (Einzel, Team) mit Naxcel V

Katharina Rhomberg (Einzel, Team) mit Cuma 5

Reiten/Vielseitigkeit:

Harald Ambros mit Vitorio du Montet

Lea Siegl mit DSP Fighting Line

Rudern:

Louisa Altenhuber (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Lara Tiefenthaler (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Magdalena Lobnig (Einer)

Schießen:

Alexander Schmirl (10 m Luftgewehr, 50 m KK-Dreistellung)

Sylvia Steiner (10 m Luftpistole, 25 m Sportpistole)

Martin Strempfl (10 m Luftgewehr, 10 m Luftgewehr Mixed Team)

Andreas Thum (50 m KK-Dreistellung)

Nadine Ungerank (10 m Luftgewehr, 50 m KK-Dreistellung, 10 m Luftgewehr Mixed-Team)

Schwimmen/Bahn/Open Water:

Felix Auböck (200, 400, 800 m Kraul und 10 km Freiwasser)

Valentin Bayer (4 x 100 m Lagen)

Simon Bucher (100 m Delfin, 4 x 100 m Lagen)

Martin Espernberger (200 m Delfin)

Heiko Gigler (4 x 100 m Lagen)

Jan Hercog (10 km Freiwasser)

Lena Kreundl (200 m Lagen)

Bernhard Reitshammer (100 m Brust, 100 m Rücken, 4 x 100 m Lagen)

Schwimmen/Synchron:

Anna-Maria Alexandri (Duett)

Eirini-Marina Alexandri (Duett)

Schwimmen/Springen:

Anton Knoll (10 m Turm)

Segeln:

Lorena Abicht (iQFoil)

Valentin Bontus (Formula Kite)

Lukas Haberl/Tanja Frank (Nacra 17)

Benjamin Bildstein/David Hussl (49er)

Alina Kornelli (Formula Kite)

Lara Vadlau/Lukas Mähr (470er)

Taekwondo:

Marlene Jahl (über 67 kg)

Tennis:

Julia Grabher

Sebastian Ofner

Tischtennis:

Daniel Habesohn

Sofia Polcanova

Triathlon:

Julia Hauser (Einzel, Mixed-Staffel)

Tjebbe Kaindl (Einzel, Mixed-Staffel)

Alois Knabl (Einzel, Mixed-Staffel)

Lisa Perterer (Einzel, Mixed-Staffel)

Turnen/Kunstturnen:

Charlize Mörz (Mehrkampf)

Turnen/Trampolin:

Benny Wizani

Volleyball/Beach-Volleyball:

Julian Hörl

Alexander Horst

Ersatz:

Dressur – Stefan Lehfellner (Roberto Carlos MT)

Springreiten – Christoph Obernauer (Kleons Renegade)

Bahnradsport – Raphael Kokas (Madison)