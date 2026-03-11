83 Punkte! Adebayo gelingt zweithöchster NBA-Score aller Zeiten

Bam Adebayo hat am Dienstag (Ortszeit) für ein Glanzlicht in der National Basketball Association (NBA) gesorgt.

Der 28-jährige Center von Miami Heat erzielte beim 150:129 gegen die Washington Wizards nicht weniger als 83 Punkte. Es war der zweithöchste Score eines Spielers in der NBA-Geschichte. Indes verloren die Toronto Raptors ohne den erkrankten Jakob Pöltl bei den Houston Rockets 99:113.

Adebayo hatte in seiner historischen Nacht 31 Punkte nach dem ersten Viertel, 43 zur Halbzeit und 62 nach drei Abschnitten zu Buche stehen. Mit zwei verwandelten Freiwürfen bei noch 1:16 Minuten Spielzeit übertraf er Kobe Bryant, der vor 20 Jahren, am 22. Jänner 2006, für die Los Angeles Lakers 81 Zähler gegen Toronto markiert hatte. Unübertroffen bleiben somit nur die 100 Punkte von Wilt Chamberlain für die damaligen Philadelphia Warriors gegen die New York Knicks vom 2. März 1962.

„Surrealer Abend“

Und selbst dieser Rekord war für Adebayo am Dienstag nicht außer Reichweite. Der zweifache Olympiasieger verwertete 20 von 43 Versuchen aus dem Spiel, davon sieben von 22 aus der Distanz. Zudem blieb er bei 36 von 43 Freiwürfen erfolgreich, beiden Zahlen sind neue NBA-Bestmarken. Miami feierte vor allem auch dank seines Centers den sechsten Sieg hintereinander.

Er habe in der Halbzeit verspürt, dass es eine besondere Nacht für ihn werden könnte, sagte der von seinen Teamkollegen umjubelte Adebayo. Er hatte Tränen in den Augen, als er seine Mutter umarmte, die den Auftritt ihres Sohnes in Downtown Miami verfolgt hatte. „Das war ein absolut surrealer Abend“, stellte Heat-Coach Erik Spoelstra fest.

Miami und Orlando sitzen Toronto im Nacken

Toronto hielt beim 99:113 in Houston lange mit, riss jedoch im Schlussviertel (16:27) ab. RJ Barrett erzielte 25 Punkte für die Raptors. Kevin Durant führte die Texaner mit 29 Zählern an. Österreichs NBA-Pionier Pöltl verpasste die 35. Partie im Saisonverlauf. Die Kanadier (36:28-Siege), denen Miami (37:29) und Orlando Magic (35:28) auf den Plätzen sechs und sieben im NBA-Osten im Nacken sitzen, sind bereits am Mittwoch bei Nachzügler New Orleans Pelicans wieder im Einsatz.

Im Duell der Tabellenzweiten der Western bzw. Eastern Conference setzten sich die San Antonio Spurs gegen die Boston Celtics mit 125:116 durch. Victor Wembanyama zeichnete für 39 Punkte und elf Rebounds von Pöltls Ex-Club verantwortlich. Die Detroit Pistons beendeten eine Serie von vier Pleiten mit einem 138:100 bei den Brooklyn Nets. Jalen Duren verbuchte 26 Zähler für den Spitzenreiter im NBA-Osten. Für die Atlanta Hawks war das 124:112 gegen die Dallas Mavericks der bereits siebente Sieg in Folge. Luka Doncic schrieb beim 120:106 der Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves mit 31 Punkten und je elf Rebounds sowie Assists dreifach zweistellig an. Ebenfalls 31 Zähler gingen auf das Konto von Austin Reaves.

(SID) / Artikelbild: Imago