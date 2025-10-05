Am heutigen Sonntag geht es in der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga weiter – das sind die Aufstellungen der zwei frühen Spiele.

Der LASK empfängt den TSV Hartberg, Meister Sturm Graz ist zu Gast in Altach. Anpfiff der beiden Partien ist um 14:30 Uhr. Um 17 Uhr kommt es im Topspiel zum Aufeinandertreffen zwischen Red Bull Salzburg und dem SK Rapid.

Die Aufstellungen der Sonntagsspiele im Überblick:

SCR Altach – Sturm Graz (live auf Sky Sport Austria 2)

LASK – TSV Hartberg (live auf Sky Sport Austria 3)

Red Bull Salzburg – SK Rapid (live auf Sky Sport Austria 1)

Die Aufstellungen gibt’s ab 16 Uhr!

