9. Bundesliga-Runde: Das sind die Aufstellungen der Sonntagsspiele
Am heutigen Sonntag geht es in der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga weiter – das sind die Aufstellungen der zwei frühen Spiele.
Der LASK empfängt den TSV Hartberg, Meister Sturm Graz ist zu Gast in Altach. Anpfiff der beiden Partien ist um 14:30 Uhr. Um 17 Uhr kommt es im Topspiel zum Aufeinandertreffen zwischen Red Bull Salzburg und dem SK Rapid.
Die Aufstellungen der Sonntagsspiele im Überblick:
SCR Altach – Sturm Graz (live auf Sky Sport Austria 2)
LASK – TSV Hartberg (live auf Sky Sport Austria 3)
Red Bull Salzburg – SK Rapid (live auf Sky Sport Austria 1)
Die Aufstellungen gibt’s ab 16 Uhr!
Bild: GEPA