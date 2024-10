9. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Samstagspartien

In der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga stehen am Samstag um 17 Uhr drei Spiele auf dem Programm.

Manfred Schmid kehrt mit dem TSV Hartberg an seine alte Wirkungsstätte nach Wolfsberg zurück. Austria Wien – mit dem 16-jährigen Philipp Maybach in der Startelf – und der GAK wollen im direkten Duell jeweils ihre Negativserien beenden. Die WSG Tirol sehnt sich im Spiel gegen Blau-Weiß Linz nach dem ersten Heimtreffer in dieser Saison.

Wolfsberger AC – TSV Hartberg (Sky Sport Austria 2)

Austria Wien – Grazer AK (Sky Sport Austria 3)

WSG Tirol – Blau-Weiß Linz (Sky Sport Austria 4)

Bild: GEPA