Atletico Madrid hat zum Auftakt der Gruppe B einen spektakulären 2:1-Heimsieg gegen den FC Porto gefeiert.

Atletico ging in Überzahl in der 92. Minute durch Hermoso in Führung, Uribe glich in der 96. Minute per Elfmeter für die Gäste aus. Der eingewechselte Griezmann erzielte in der 101. Minute den Siegtreffer für die Simeone-Elf.

Die Tore im Video:

1:0 – Hermoso (90.+2)

1:1 – Uribe (90.+6)

2:1 – Griezmann (90.+11)

Bild: Imago