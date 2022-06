90 Millionen für BVB-Star? Real plant wohl nächsten Mega-Deal

via

via Sky Sport Austria

Real Madrid möchte im kommenden Sommer eine Offerte für Dortmunds Shootingstar Jude Bellingham (18) abgeben. Dabei plant der aktuelle Champions-League-Sieger eine Ablösesumme, bei der die BVB-Verantwortlichen hellhörig werden könnten.

Wenn man dem spanischen Radiosender Cadena SER glaubt, möchte Real Madrid Bellingham 2023 verpflichten. Dem Bericht zufolge sollen die Königlichen bereit sein, stolze 90 Millionen Euro Ablöse für den Engländer zu bezahlen.

Für eine ähnliche Summe verpflichtete Real diesen Sommer Aurelien Tchoumeni. Der 22 Jahre alte Franzose kommt vom AS Monaco und kostet die Königlichen 80 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen in Höhe von 20 Millionen Euro.

Auch Liverpool umwirbt Bellingham

In Madrid soll der Bellingham der Nachfolger von Altstar Luka Modric werden, der seinen Vertrag erst kürzlich um ein Jahr verlängert hat. Bellingham soll dann einen Vertrag bis 2028 angeboten bekommen.

Im Werben um Bellingham ist man in Madrid jedoch nicht alleine. Auch Liverpool soll wohl bereits Interesse am englischen Nationalspieler angemeldet haben. An der Anfield Road soll man sogar bereit sein, eine Ablöse von 100 Millionen Euro zu bezahlen.

(skysport.de) / Bild: Imago