98-Millionen-Transfer! Tottenham holt Profi von PL-Absteiger

Tottenham Hotspur setzt nach dem Fast-Abstieg seinen Großangriff auf der Transfermarkt.

Mateus Fernandes wechselt für 98 (!) Millionen Euro von Absteiger West Ham zu den Spurs. Das gaben die Nord-Londoner am Donnerstag offiziell bekannt.

100-Millionen-Deal um Tonali steht bevor

Tottenham Hotspur hat sich laut Sky Sports UK mit Newcastle United außerdem auf einen Transfer von Sandro Tonali im Wert von bis zu rund 117 Millionen Euro geeinigt. Die Spurs werden knapp 108 Millionen Euro sowie etwa 8,8 Millionen Euro an leistungsabhängigen Boni zahlen. Sky Sport kann den bevorstehenden Transfer bestätigen.

Damit werden die Nord-Londoner schon zum zweiten Mal ihren Transfer-Rekord brechen.