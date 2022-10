989. NHL-Spiel in Folge für Phil Kessel

Den Weg, sich in die Geschichtsbücher der besten Eishockey-Liga der Welt einzutragen, ebnete Routinier Phil Kessel.

Der Stürmer bestritt beim 3:1 der Vegas Golden Knights gegen die Toronto Maple Leafs sein 989. NHL-Spiel in Folge und zog mit Rekordspieler Keith Yandle gleich. Bereits in der Nacht auf Mittwoch hat der 35 Jahre alte Kessel in der Partie bei den San Jose Sharks die Chance, an Yandle vorbeizuziehen. Kessel hat seit dem 31. Oktober 2009 keine Partie verpasst.

Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs – die Highlights im Video

New Jersey Devils – Washington Capitals – die Highlights im Video

Winnipeg Jets – St. Louis Blues – die Highlights im Video

Vancouver Canucks – Carolina Hurricanes – die Highlights im Video

Ottawa Senators – Dallas Stars – die Highlights im Video

Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins – die Highlights im Video

(SID)/Bild: Imago