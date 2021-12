99ers feiern in Dornbirn dritten Sieg in Folge

Für die Graz99ers läuft es in der ICE Hockey League aktuell weiter nach Wunsch. Die von Jens Gustafsson gecoachten Steirer setzten sich am Donnerstagabend im Nachtragsspiel der 22. Runde bei den Dornbirn Bulldogs klar mit 6:2 (2:0,2:0,2:2) durch und fixierten damit den dritten Sieg in Folge. Die Partie wurde von rund 500 Fans in der Messehalle verfolgt, erstmals nach dem Lockdown waren wieder Anhänger in der Halle zugelassen.

Erik Kirchschläger (6.) und Michael Schiechl (20.) sorgten schon im ersten Drittel für den Grundstein für den Sieg. Calle Ackered (29.) und Ken Ograjensek (38.) legten nach Wiederbeginn zwei weitere Treffer nach. Erst im Schlussabschnitt war das Geschehen ein wenig offener, da trafen auf Grazer Seite Dominik Grafenthin (48.) und Andrew Gordon (52.) bzw. für die Hausherren Pavlo Padakin (50.) und Kevin Hancock (60.).

Im Head-to-Head in dieser Saison stellten die 99ers, die ihren neunten Platz festigten, auf 2:1. Der Tabellenvorletzte aus Vorarlberg hat nur eines der jüngsten 17 Spiele gewonnen.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.