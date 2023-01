Ab 15:25 Uhr auf Sky Sport News: Dortmund testet gegen Basel

via

Sky Sport zeigt bis zum Auftakt der deutschen Bundesliga eine Vielzahl von Testspielen. Unter anderem mit Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Schalke 04. Alle Infos gibt es hier.

BVB, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach: Testspiele LIVE im TV auf Sky Sport News

Bevor die deutsche Bundesliga am 20. Jännermit der Partie RB Leipzig – FC Bayern wieder startet, stehen für die Bundesligisten noch Testspiele an. Neben aktuellen Berichten über die Klubs und dem Transfermarkt-Geschehen überträgt Sky eine Vielzahl an Testspielen im TV auf Sky Sport News.

In der Tabelle steht der BVB derzeit nur auf dem sechsten Platz. Vor dem Start in der Bundesliga testet das Team von Edin Terzic im Trainingslager in Marbella gegen Fortuna Düsseldorf und den FC Basel.

Der Europa-League-Sieger und Champions-League-Achtelfinalist Eintracht Frankfurt befindet sich im Trainingslager in Dubai. Dort steht für die Trainer Oliver Glasner und seiner Eintracht ein Testspiel gegen Lech Posen an.

Nicht im Trainingslager gefahren ist Borussia Mönchengladbach. Das Team rund um Hannes Wolf und Stefan Lainer testet zuhause gegen Arminia Bielefeld und den FC St. Pauli.

Bundesliga Testspiele live auf Sky

Dienstag, 10. Januar ab 13:25 Uhr: Schalke 04 – 1. FC Nürnberg 0:1

Dienstag, 10. Januar ab 15:55 Uhr: Borussia Dortmund – Fortuna Düsseldorf 5:1

Mittwoch, 11. Januar ab 13:55 Uhr: Borussia Mönchengladbach – Arminia Bielefeld 4:0

Donnerstag, 12. Januar ab 15:55 Uhr: VfB Stuttgart – Sparta Prag 0:2

Freitag, 13. Januar ab 09:55 Uhr: Eintracht Frankfurt – Lech Posen 1:0

Freitag, 13. Januar ab 15:25 Uhr: Borussia Dortmund – FC Basel

Samstag, 14. Januar ab 13:55: Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli

Mittwoch, 18. Januar ab 14:55 Uhr: Hamburger SV – Vancouver Whitecaps

Bundesliga-Start 2023: Bayern-Kracher am 16. Spieltag

Bis Mitte Januar haben die Bundesliga-Clubs noch Zeit zum Auftakt nach der WM-Pause. Am 20. Jänner ist es dann endlich soweit: Der Pokalsieger RB Leipzig empfängt den Meister FC Bayern München zum Auftakt in das Fußball-Jahr 2023.

WM-Pause im Winter: Der Rahmen-Spielplan für die Bundesliga 2022/23

letzter Spieltag in 2022: 11. – 13. November 2022

11. – 13. November 2022 FIFA Fußball-WM: 20. November bis 18. Dezember 2022

20. November bis 18. Dezember 2022 erster Spieltag in 2023: 20. – 22. Januar 2023

20. – 22. Januar 2023 34. Spieltag: 27. Mai 2023

