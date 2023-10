Ab 11 Uhr im Stream: Rolex Paris Masters mit Hurkacz, Khachanov & Co.

In Paris steigt das letzte 1000er Turnier der ATP-Saison. Sky zeigt die Rolex Paris Masters täglich live im TV und zusätzlich gibt es von Court 1 für Sky Kunden einen Livestream auf skysportaustria.at!

Das Tennisjahr 2023 geht langsam auf die Zielgeraden. Die Rolex Paris Masters sind das letzte 1000er Turnier der Saison 2023.

Djokovic, Alcaraz, Medvedev & Co. schlagen in Paris auf

Die Tennis-Elite um Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev kommt in Paris nochmal zusammen, um den letzten Masters-Titel der Saison zu holen. Holger Rune reist als Titel-Verteidiger an. Zudem ist die gesamte Top-15 der Weltrangliste in Frankreich vertreten. Auch Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem ist am Start.