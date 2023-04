JETZT live auf Sky: Rolex Monte Carlo-Masters mit Zverev & Djokovic

via

via Sky Sport Austria

In Monte-Carlo steigt das nächste 1000er Turnier der ATP. Sky zeigt das Rolex Monte Carlo-Masters die ganze Woche live – mit dem Sky X-Traumpass das Turnier live streamen!

Auftakt der Sandplatz-Saison! Das Tennisjahr 2023 ist in vollem Gange und wartet mit vielen Top-Turnieren auf seine Fans. Mit dem Rolex Monte Carlo-Masters in Monte Carlo ist das erste von drei 1000er Turnieren, das auf Sand ausgetragen wird.

Thiem, Djokovic, Tsitsipas & Co. beim Monte Carlo-Masters

Im Monte Carlo Country Club spielen die besten Spieler der Welt um den Titel. Stefanos Tsitsipas gewann in den letzten beiden Jahren das Turnier und zählt wieder zu den Favoriten. Aber auch die Nummer eins der Welt, Novak Djokovic will in Monte-Carlo triumphieren.

Weitere Topstars in Monte-Carlo sind Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Andrey Rublev, Holger Rune und Jannik Sinner. Auch Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem ist am Start.

Die Spiele am Dienstag auf dem Court des Princes live auf Sky Sport Austria 4: Uhrzeit Paarung Kommentator Ab 11:00 Uhr A. Bublik – Alexander Zverev Match of the Day Court Rainier III Philipp Langosz Im Anschluss Andrey Rublev – Jaume Munar Court Rainier III Philipp Langosz Im Anschluss Novak Djokovic – Ivan Gakhov Court Rainier III Paul Häuser Im Anschluss Benjamin Bonzi – Stefanos Tsitsipas Court Rainier III Paul Häuser