Ab 11:30 Uhr im LIVESTREAM: Die CL-Auslosung zum Achtelfinale

Wann wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost? Welche Teams sind qualifiziert? Wo überträgt Sky im TV und Live-Stream? Alle Infos im Überblick.

Wann ist die Champions League Auslosung zum Achtelfinale?

Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals findet am 14. Dezember (Montag) um 12:00 Uhr statt. Sie steigt wie gewohnt in Nyon (Schweiz).

Wie kann ich die CL-Auslosung zum Achtelfinale live sehen?

Sky zeigt die CL-Auslosung am Montag, 14.12. ab 11:30 Uhr live im Free-TV auf Sky Sport News und hier auf skysportaustria.at im kostenlosen Livestream!

CL-Auslosung: Welche Teams sind qualifiziert?

Folgende Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale der UEFA Champions League:

Acht Gruppensieger:

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Juventus Turin

FC Chelsea

Manchester City

FC Liverpool

Paris St. Germain

Real Madrid

Acht Gruppenzweite:

FC Barcelona

Lazio Rom

FC Sevilla

FC Porto

Atalanta Bergamo

Atletico Madrid

RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach

Wie läuft die CL-Auslosung des Achtelfinals ab?

Die acht Gruppensieger sind gesetzt, die acht Gruppenzweiten ungesetzt.

Es gibt zwei Lostöpfe: In einem befinden sich die Gruppensieger, im anderen die Gruppenzweiten. Vereine aus der gleichen Gruppe oder dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen. Die Gruppensieger bestreiten die Achtelfinal-Hinspiele auswärts und haben in den Rückspielen Heimrecht.

CL live: Wann finden die Spiele im Achtelfinale der Champions League statt?

Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 15. und 16. Februar 2021 statt. Die Rückspiele steigen am 16. und 17. März 2021.

Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 15. und 16. Februar 2021 statt. Die Rückspiele steigen am 16. und 17. März 2021.

Champions Leauge Spielplan 2020/21: Road to Istanbul

Gruppenphase, 6. Spieltag: 08. und 09. Dezember 2020

Achtelfinals: 16. Februar – 17. März 2021

Viertelfinals: 06. und 14. April 2021

Halbfinals: 27. April und 05. Mai 2021

Finale: 29. Mai 2021, Atatürk Olympic Stadium, Istanbul

Wo steigt das Champions League Finale 2021?

Das Finale der CL-Saison 2019/20 steigt am 29. Mai 2021 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Eigentlich hätte dort das Finale 2020 stattfinden sollen.

