Ab 13:00 Uhr im LIVESTREAM: Auslosung zur Europa League-Qualifikation mit LASK & Hartberg

Heute findet um 13:00 Uhr die Auslosung der Europa-League-Qualifikation statt. Interessant wird diese für den LASK und den TSV Hartberg.

Die Linzer sind in der dritten Runde gesetzt. Die Oststeirer müssen gegen den polnischen Erstligisten Piast Gliwice in der zweiten Runde bestehen. Die Entscheidung über den Aufstieg fällt am 17. September aufgrund der Coronakrise nur in einem einzigen Match, womit auch Verlängerung und Elfmeterschießen möglich sind.

Um in die EL-Gruppenphase einzuziehen, muss Hartberg insgesamt drei Runden überstehen, der LASK ab 24. September zwei.

Beitragsbild: Getty Images