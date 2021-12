Ab 14 Uhr im LIVESTREAM: Die Auslosung der K.o.-Playoffs der UEFA Europa Conference League mit dem SK Rapid

via

er SK Rapid Wien steht als Gruppendritter in der Europa League im Europa-Conference-League-Playoff. Dabei sind die Hütteldorfer bei der Auslosung am Montag um 14 Uhr in Nyon ungesetzt und können auf die Gruppenzweiten der Europa Conference League treffen.

Das sind die möglichen Gegner des SK Rapid Wien:

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Partizan Belgrad (SRB)

FK Bodø/Glimt (NOR)

Randers (DEN)

Slavia Prag (CZE)

PAOK (GRE)

Vitesse (NED)/Tottenham (ENG)

Qarabag (AZE)

Mit PAOK Saloniki könnten die „Grün-Weißen“ auf zwei alte Bekannte treffen. Mit Ex-Kapitän Stefan Schwab und Thomas Murg stehen gleich zwei Österreicher bei den Griechen unter Vertrag. Auch beim dänischen Vertreter Randers steht mit Verteidiger Simon Piesinger ein österreichischer Legionär im Kader. Die Playoff-Spiele finden am 17. und 24. Februar statt. Rapid hat als ungesetzte Mannschaft im Hinspiel Heimrecht.

Die Auslosung in LIVESTREAM

Die UEFA überträgt die Auslosung ab 14 Uhr auf ihrer Plattform. Hier geht es zum LIVESTREAM.

Ungesetzt im Topf mit dem SK Rapid sind zudem:

Sparta Prag (CZE)

Sparta Prag (CZE)

PSV Eindhoven (NED)

Leicester City (ENG)

Fenerbahce (TUR)

Marseille (FRA)

Midtjylland (DEN)

Celtic (SCO)

Der LASK ist als Conference-League-Gruppensieger bereits eine Runde weiter, im Achtelfinale.

Der Weg ins Finale der UEFA Europa Conference League

Der Weg nach Tirana

K.o.-Playoffs: 17. und 24. Feber

Auslosung Achtelfinale: 25. Feber



Achtelfinale: 10. und 17. März

Auslosung Viertel- & Halbfinale: 18. März



Viertelfinale: 7. und 14. April

Halbfinale: 28. April und 5. Mai

Finale: 25. Mai (Nationalstadion Tirana)

