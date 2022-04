Ab 14 Uhr im Stream: Zurich Classic of New Orleans mit Garcia & Fleetwood

Im Golf-Kalender stehen die Zurich Classic of New Orleans auf dem Plan. Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag live im TV und im Stream auf skysportaustria.at/streaming.

Die PGA Tour gastiert in New Orleans, Louisiana (USA). Auf dem TPC Louisiana wird das Zurich Classic of New Orleans ausgetragen. Sky Sport ist natürlich wieder live am Abschlag und überträgt an allen vier Tagen im TV und im Livestream auf skysportaustria.at/streaming.

Scheffler, Rose & Morikawa am Abschlag

Scottie Scheffler kehrt nach seinem Masters-Sieg in Augusta auf die Tour zurück. Cameron Smith und Marc Leishman sind als Titelverteidiger am Abschlag.

Seit 2017 ist das Zurich Classic of New Orleans ein Teamevent mit achtzig Zweierteams. Scheffler spielt mit Ryan Palmer, der das Turnier 2019 gewann. Weitere Teams sind unter anderem Danny Willett und Tyrrell Hatton, Shane Lowry und Ian Poulter, Henrik Stenson und Justin Rose, Collin Morikawa und Viktor Hovland oder Billy Horschel und Sam Burns. Stephan Jäger spielt mit Joel Dahmen. Auch Sepp Straka geht an den Start. Der 28-Jährige spielt mit dem US-Amerikaner Greyson Sigg in einem Team. Um 19:05 Uhr startet das Team Straka/Sigg heute auf die erste Runde.

Das Zurich Classic of New Orleans ist mit einem Preisgeld von knapp acht Millionen Euro dotiert. Zudem erhält der Sieger 400 Punkte für die FedExCup-Wertung.

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) den XXL-Livestream auf skysportaustria.at/streaming.

Das Zurich Classic of New Orleans von Donnerstag bis Sonntag im XXL-Livestream

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Donnerstag, 21.04.: 14:00 Uhr bis 1:15 Uhr

14:00 Uhr bis 1:15 Uhr Freitag, 22.04.: 15:15 Uhr bis 00:30 Uhr

15:15 Uhr bis 00:30 Uhr Samstag, 23.04.: 14:45 Uhr bis 00:00 Uhr

14:45 Uhr bis 00:00 Uhr Sonntag, 24.04.: 16:30 Uhr bis 00:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Featured Group & Tee Times

Nach der täglichen Übertragung der ersten Stunden des Worldfeeds begleiten wir zusätzlich noch jeden Tag eine Featured Group im Stream:

Donnerstag:

21:30 bis 0:30 Uhr: Billy Horschel & Sam Burns / Bubba Watson & Harold Varner III

Freitag:

21:30 bis 0:30 Uhr: Sergio Garcia & Tommy Fleetwood / Danny Willett & Tyrrell Hatton

Golf live: Zurich Classic of New Orleans 2022 im TV bei Sky

Sky zeigt das Zurich Classic of New Orleans auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 21.04.: 21:30 Uhr – 00:30 Uhr auf Sky Sport 1

21:30 Uhr – 00:30 Uhr auf Sky Sport 1 Freitag, 22.04.: 21:30 Uhr – 00:30 Uhr auf Sky Sport 1

21:30 Uhr – 00:30 Uhr auf Sky Sport 1 Samstag, 23.04.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 4

21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 4 Sonntag, 24.04.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 1

Kommentator an allen Tagen ist Adrian Grosser.

Bild: Imago