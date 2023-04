Ab 14:50 Uhr: Newcastle vs. Southampton im Livestream

Rechtzeitig zum Saisonendspurt scheint Manchester City die Kontrolle im Titelrennen auf der Insel übernommen zu haben. Nach dem dominanten 4:1-Sieg gegen Spitzenreiter FC Arsenal am Mittwochabend liegen die „Citizens“ zwar noch immer zwei Punkte hinter der Tabellenspitze, haben bislang allerdings auch zwei Partien weniger als die „Gunners“ absolviert.

Gleich vier Spiele parallel überträgt Sky am Sonntag ab 14:50 Uhr. Titelverteidiger Manchester City kann mit einem Sieg beim FC Fulham zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Zeitgleich empfängt Stadtrivale Manchester United mit Marcel Sabitzer die Mannschaft von Aston Villa, die sich seit dem Amtsantritt von Trainer Unai Emery im Oktober vom Abstiegskandidaten zum Anwärter auf einen europäischen Wettbewerb entwickelt hat. Die beiden weiteren Partien des Nachmittags sind Newcastle United gegen Schlusslicht FC Southampton sowie das Kellerduell zwischen dem AFC Bournemouth und Leeds United mit Maximilian Wöber.

Das Match zwischen Newcastle und Southampton seht ihr außerdem im Livestream auf skysportaustria.at/streaming.

Im Anschluss überträgt Sky ab 17:00 Uhr das „Match of the Week“ zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur, in dem beide Teams zumindest um die Teilnahme an der UEFA Europa League kämpfen. Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßen die Zuschauer:innen zum Duell an der Anfield Road. Exklusiv für Sky Q Kund:innen steht das Spitzenspiel auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in Ultra HD zur Verfügung.

Die Spiele am Sonntag:

14:50 Uhr: FC Fulham – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Manchester United – Aston Villa live auf Sky Sport News

14:50 Uhr: Newcastle United – FC Southampton live auf Sky Sport 5 und im Livestream auf skysportaustria.at/streaming

14:50 Uhr: AFC Bournemouth – Leeds United live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: „Match of the Week“: FC Liverpool – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: “What a Strike!” – die Highlights auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Bild: Imago