Ab 15:50 Uhr: Brentford vs. Newcastle im Livestream

Noch neun Spiele trennen den FC Arsenal vom ersten Meistertitel in der Premier League seit 19 Jahren. Trotz des aktuellen Acht-Punkte-Vorsprungs haben die „Gunners“ noch einen langen Weg vor sich. Zum einen hat Verfolger Manchester City bislang ein Spiel weniger absolviert, zum anderen stehen noch zahlreiche schwere Aufgaben auf dem Spielplan: Auswärtsspiele bei Manchester City und Newcastle United, das Stadtderby gegen den FC Chelsea und bereits am Ostersonntag das Gastspiel an der Anfield Road, wo für den heimischen FC Liverpool im Kampf um die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb nur noch Siege zählen.

Sky überträgt das „Match of the Week“ zum Abschluss des 30. Spieltags am Sonntag live und exklusiv. Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßen die Zuschauer:innen ab 17:00 Uhr zum Duell in Liverpool. Exklusiv für Sky Q Kund:innen stehen das Spitzenspiel auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in Ultra HD zur Verfügung.

Insgesamt überträgt Sky über die Ostertage alle zehn Begegnungen aus der Premier League in voller Länge, sieben davon live.

Zum Auftakt treffen am Samstag ab 13:20 Uhr Manchester United mit Marcel Sabitzer und der FC Everton aufeinander. Im Anschluss ab 15:50 stehen drei Spiele gleichzeitig auf dem Programm: Wolverhampton Wanderers gegen den FC Chelsea und Tottenham Hotspur gegen Brighton & Hove Albion werden auf Sky Sport Premier League bzw. Sky Sport 7 ausgestrahlt. Parallel können Sky Kund:innen das Duell zwischen dem FC Brentford und Newcastle United im Livestream auf skysportaustria.at/streaming verfolgen.

Komplettiert wird der Samstag aus England ab 18:20 Uhr von der Partie zwischen Tabellenschlusslicht FC Southampton und den Arsenal-Jägern von Manchester City. Für das Guardiola-Team ist es zugleich die Generalprobe vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern in der Champions League.

Samstag:

13:20 Uhr: Manchester United – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 7

16:00 Uhr: FC Brentford – Newcastle United im Livestream auf skysportaustria.at/streaming

18:20 Uhr: FC Southampton – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

23:45 Uhr: Aston Villa – Nottingham Forest zeitversetzt in voller Länge auf Sport Premier League

2:00 Uhr: FC Fulham – West Ham United zeitversetzt in voller Länge auf Sport Premier League

4:30 Uhr: Leicester City – AFC Bournemouth zeitversetzt in voller Länge auf Sport Premier League

Beitragsbild: Imago