Ab 16 Uhr live: Die Sonntagsspiele der Auftaktrunde mit Rapid vs. Ried

Am Sonntag ab 16:00 Uhr SK Rapid – Ried, Lustenau – WSG Tirol und Hartberg – Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Alfred Tatar am Sonntag als Sky Experte im Studio

Das Duo Jörg Künne & Sky Experte Alfred Tatar führen durch den Sonntag

Den Schlusspunkt der ersten Runde setzen drei Spiele am Sonntagnachmittag. Für den SK Rapid wartet zum Auftakt ein Heimspiel gegen die SV Ried, in dem die Grün-Weißen mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten wollen. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Parallel startet Aufsteiger Lustenau in einem West-Derby gegen die WSG Tirol in die Bundesliga-Saison. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Außerdem trifft Klaus Schmidt mit Hartberg beim mit Spannung erwarteten Trainer-Debüt von Miroslav Klose auf Altach. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt.

Die drei Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Sonntag, 24. Juli 2022

16:00 Uhr:

SK Rapid Wien – SV Guuntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Alfred Tatar

