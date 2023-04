JETZT LIVE im Stream: US Masters – Featured Groups mit Woods & Scheffler

via

Das erste Major des Jahres steht an! Die Golf-Elite schlägt beim US Masters in Augusta ab. Sky zeigt das Turnier live im Stream auf skysportaustria.at!

Im Augusta Natiomal Golf Club wird mit dem US Masters das erste Major des Jahres ausgetragen. Die besten Spieler der Welt spielen um das berühmte Green Jacket. Sky Sport berichtet die komplette Woche aus Augusta auf skysportaustria.at und im TV!

Das Traditionsturnier wird bereits zum 87. Mal ausgetragen. Mit dabei sind unter anderem Österreichs Golf-Ass Sepp Straka, der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Scottie Scheffler, Fünffachsieger Tiger Woods, Dreifachsieger Phil Mickelson, Rory McIlroy und Dustin Johnson. Für Straka ist es nach seinem Debüt im vergangenen Jahr die zweite Teilnahme in Augusta.

Woods, Scheffler, McIlroy & Langer beim US Masters in Augusta

Mit Tiger Woods ist eine weitere Golflegende am Abschlag. Der Amerikaner konnte bereits fünfmal in Augusta gewinnen. Um den Titel spielen eher Stars wie Titelverteidiger Scottie Scheffler, Jon Rahm, Rory McIlroy oder Cameron Smith.

Zudem zeigt Sky Sport die Action am berühmten Amen Corner. Im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at!

Die Featured Groups von Donnerstag bis Sonntag im Livestream!

Im Livestream auf skysportaustria.at!

Die Übertragungszeiten der Featured Groups im Überblick*:

Donnerstag: 16:15 Uhr – 01:30 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Featured Group & Tee Times am Donnerstag

In den Featured Groups werden jeweils zwei Gruppen vom Vormittag und zwei Gruppen vom Nachmittag (Ortszeit) begleitet.

Donnerstag:

Ab 16:18 Uhr: Tiger Woods, Viktor Hovland, Xander Schauffele

Ab 16:42 Uhr: Justin Thomas, Jon Rahm, Cameron Young

Ab 19:36 Uhr: Scottie Scheffler, Max Homa, Sam Bennett

Ab 20 Uhr: Jordan Spieth, Tommy Fleetwood, Tony Finau

Golf live: US Masters 2023 im TV bei Sky

Sky zeigt das US Masters auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag: 16:15 Uhr – 01:30 Uhr auf Sky Sport Golf

16:15 Uhr – 01:30 Uhr auf Sky Sport Golf Freitag: 15:15 Uhr – 01:30 Uhr auf Sky Sport Golf

15:15 Uhr – 01:30 Uhr auf Sky Sport Golf Samstag: 16:15 Uhr – 01:00 Uhr auf Sky Sport Golf

16:15 Uhr – 01:00 Uhr auf Sky Sport Golf Sonntag: 16:15 Uhr – 01:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren sind Adrian Grosser und Florian Fritsch.

