Ab 18 Uhr live: Das Europa-League-Playoff FC Salzburg vs. AS Roma

Sky Kund:innen können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Wien, 14. Februar 2023 – Die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League starten mit Highlight-Spielen in die entscheidende Phase: Der FC Salzburg will als letzter heimischer Vertreter die österreichischen Fahnen in Europa hochhalten und muss gegen den amtierenden Sieger der UEFA Europa Conference League, AS Roma ran. Auch am ersten Spieltag der K.o.-Phase sind Sky Seher:innen bei allen Spielen am UEFA Super Donnerstag live dabei.



Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Europa League- sowie UEFA Europa Conference League-Saison 2022/23 live. Sky überträgt in Österreich die attraktivsten Begegnungen linear. Sky Kund:innen verpassen kein Spiel und können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen.



FC Salzburg gegen AS Roma, FC Barcelona gegen Manchester United und die weiteren Spiele des K.o. Playoffs live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt am Donnerstag ab 18:00 Uhr die Seher:innen auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen.



Nach Platz drei in der Gruppe E der UEFA Champions League möchte der FC Salzburg nun in der UEFA Europa League für Furore sorgen. Als ersten Gegner empfangen die Mozartstädter AS Roma. Die Elf von Matthias Jaissle will im Hinspiel den Heimvorteil nutzen und den Grundstein zum Aufstieg ins Achtelfinale legen. Ob dies gegen das Team von Starcoach Jose Mourinho gelingt, sehen Sky Zuseher:innen ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.



Zeitgleich kommt es in Spanien zum Giganten-Duell FC Barcelona gegen Manchester United. Beide Mannschaften befinden sich nach schwierigen Jahren wieder am Weg zu alter Stärke und gehören zu den Favoriten auf den heurigen Sieg in der UEFA Europa League. Im Hinspiel könnte sich zeigen, welches der beiden Teams sich weiterhin Hoffnungen auf den Titel machen darf. Die Partie wird ab 18:45 live auf Sky Sport Austria 3 übertragen.



In den weiteren Spielen ab 18:45 Uhr gastiert Union Berlin bei Ajax Amsterdam, Stade Rennes bei Shakhtar Donezk, sowie AC Fiorentina beim FC Braga. Direkt im Anschluss treffen Bayer Leverkusen und AS Monaco, Juventus Turin und FC Nantes, FC Sevilla und PSV Eindhoven, sowie Sporting Lissabon und FC Midtjylland aufeinander. Sky Seher:innen können sich zudem auf spannende Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.



Alle K.o. Playoff Hinspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria



Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria

FC Salzburg – AS Roma ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Barcelona – Manchester United um 18:45 live auf Sky Sport Austria 3

Ajax Amsterdam – Union Berlin um 18:45 live auf Sky Sport Austria 4

Shakhtar Donezk – Stade Rennes um 18:45 live auf Sky Sport Austria 5

SC Braga – AC Fiorentina um 18:45 live auf Sky Sport Austria 6



Bayer Leverkusen – AS Monaco um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Juventus Turin – FC Nantes um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Sevilla – PSV Eindhoven um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Sporting Lissabon – FC Midtjylland um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar



