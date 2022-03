Ab 2023: F1 soll in Las Vegas fahren

via

via Sky Sport Austria

Ein Grand Prix in Las Vegas soll als drittes USA-Rennen in den Rennkalender der Formel 1 aufgenommen werden.

Die Formel 1 wird ab dem nächsten Jahr wohl ein drittes Rennen in den USA austragen: Neben Austin und Miami soll die Glitzermetropole Las Vegas in den Rennkalender aufgenommen.

Bereits in den Jahren 1981 und 1982 wurde ein F1-Rennen in der Großstadt des Bundesstaats Nevada ausgetragen, Alan Jones (Williams) und Michele Alboreto (Tyrrell) gewannen die damaligen GPs. Insgesamt zehn verschiedene Strecken in den USA waren bislang bereits Gastgeber der F1-WM.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.