Ab 2024: Neuerungen in der Golf-Weltrangliste

In der Golf-Weltrangliste wird es ab 1. Jänner bei der Vergabe der Punkte einige Neuerungen geben.

So erhalten Spieler mit mehr als einem Turniersieg im Zeitraum von 52 Wochen auf irgendeiner Tour Bonuspunkte zugeschrieben – und zwar im Ausmaß von 60 Prozent bei zwei und von 70 Prozent bei drei erspielten Siegespokalen. Bei Turnieren mit einer begrenzten Teilnehmerzahl bekommen die Top-Leute im Klassement mehr Zähler als bisher gutgeschrieben.

Keine Punkte wird es hingegen für die in der Ergebnisliste letzten 15 Prozent der Teilnehmer an Turnieren mit maximal 80 Spielern geben. Leer ausgehen wird man auch für Erstrunden-Niederlagen in Match-Play-Events oder wenn man alle Spiele in der Gruppe verliert.

(APA)

Bild: Imago