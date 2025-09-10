Ab 2026: FIFA revolutioniert die Länderspielpause

Die aktuelle Länderspielpause neigt sich ihrem Ende zu. Fans der ADMIRAL Bundesliga haben die obligatorische Unterbrechung nach den ersten fünf Spieltagen der neuen Saison also überstanden. Zukünftig wird sich diese Regelung aber verändern.

Ab 2026 wird das Länderspielpausen-System revolutioniert: Anstatt zwei separaten Pausen im September und Oktober soll es ein längeres Länderspielfenster mit vier Spielen geben.

Ab 2026 wird es nur noch eine zusammenhängende Länderspielpause zwischen September und Oktober geben. Bei der Premiere dieser Regelung im kommenden Jahr ist diese vom 23. September bis zum 8. Oktober vorgesehen. In diesem Zeitraum absolvieren die Nationalmannschaften dann insgesamt vier Länderspiele – im Gegensatz zu bisher zwei jeweils im September und Oktober. Diese Neuerung hatte die FIFA bereits im März 2023 beschlossen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte die Hintergründe dieser Entscheidung: „Oberste Ziele sind klare Verhältnisse sowie sinnvolle Spiele. Grundlegend ist aber auch der Schutz des Wohlergehens der Spieler.“

Vor- und Nachteile für Fans der ADMIRAL Bundesliga

Für Bundesliga-Fans bringt diese Neuerung Vor- und Nachteile mit sich: Einerseits müssen Fans während der längeren Länderspielpause zukünftig drei statt zwei Wochen auf Bundesliga-Spiele verzichten. In der Gesamtabrechnung verkürzt sich die Abstellperiode zudem: Insgesamt pausiert die Bundesliga für die vier Länderspiele nur noch drei statt bisher vier Wochen.

Von den Änderungen der FIFA betroffen sind übrigens nur die Länderspielpausen im September und Oktober. Die Abstellperioden im November und im März bleiben unverändert. In dieser Saison sind dafür die Zeiträume vom 10. bis 18. November bzw. vom 23. bis 31. März vorgesehen.

(skysport.de)/Beitragsbild: GEPA