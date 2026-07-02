Ab dieser Saison: Die NFL LIVE bei Sky!

Die NFL ist ab der kommenden Saison LIVE bei Sky zu sehen!

Die NFL kommt zu Sky: Ab der Saison 2026/27 erleben Sky-Kund:innen die NFL Game Week live – von Thursday Night Football bis Monday Night Football.

Zu sehen sind neben der deutschsprachigen NFL-Konferenz auf Sky Sport Top Event auch die bekannte Original-Konferenz NFL RedZone. Sky Sport zeigt in seinem NFL-Live-Angebot neben den wöchentlichen Night Games auch zwei Einzelspiel-Übertragungen jeweils am Sonntag um 19:00 Uhr und 22:00 Uhr. Hinzu kommen ausgewählte Live-Einzelspiele, wie die stimmungsvollen NFL-Gastspiele in München und Paris.

Sky Sport NFL als neuer 24/7-Sender

Im Mittelpunkt steht erneut das Munich Game am 15. November. Darüber hinaus schreibt die NFL ein weiteres Stück Geschichte: Erstmals wird ein Regular-Season-Spiel in Paris ausgetragen. Ergänzt wird die internationale Serie durch drei Spiele in London sowie ein weiteres Gastspiel in Madrid.

Für NFL-Fans steht künftig Sky Sport NFL als neuer, eigener 24/7-Sender zur Verfügung, um während der Saison jederzeit auf dem neuesten Stand zu bleiben. Kern des Programms ist jeden Sonntag ab 19:00 Uhr die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone. Das weltweit beliebte Format schaltet live zwischen allen laufenden Begegnungen hin und her und bietet den bei Football-Fans besonders geschätzten Originalkommentar aus den USA.

Die NFL LIVE bei Sky:

Die deutschsprachige NFL-Konferenz auf Sky Sport Top Event

Die beliebte Original-Konferenz NFL RedZone

Eine große Anzahl von Live-Spielen pro Woche

Der neue 24/7-Sender Sky Sport NFL

Alle NFL International Games in Europa live – inklusive des Munich Games und erstmals auch eines Regular-Season-Spiels in Paris

Gemeinsam schaffen Sky und RTL ein einzigartiges Football-Erlebnis und bringen die Faszination der NFL noch näher zu den Football-Fans in Österreich!