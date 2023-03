Ab Do. im Stream: THE PLAYERS Championship mit Rahm, Straka & Schwab

Im Golf-Kalender stehen THE PLAYERS Championship auf dem Plan. Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at/streaming und in der Sky Sport App.

Die PGA Tour gastiert in Ponte Vedra Beach, Florida (USA). Im TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) werden THE PLAYERS Championship ausgespielt.

Rahm, Scheffler & Rose bei THE PLAYERS Championship

Gleich 144 Spieler hoffen auf den Titelgewinn beim „fünften Major“. Darunter 49 Golfer aus der aktuellen Top 50 der FedExCup-Wertung. Weltstars wie Jon Rahm, Max Homa, Scottie Scheffler, Collin Morikawa oder Justin Rose gehen in Ponte Vedra Beach an den Abschlag.

Die österreichischen Augen richten sich dabei auf Sepp Straka und Matthias Schwab.

THE PLAYERS Championship sind mit einem Preisgeld von rund 23.5 Millionen Euro dotiert. Der Sieger erhält 600 Punkte für die FedExCup-Wertung.

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) den Livestream auf skysportaustria.at/streaming und in der Sky Sport App.

THE PLAYERS Championship von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Donnerstag: 12:45 bis 00:00 Uhr

12:45 bis 00:00 Uhr Freitag: 12:45 bis 00:00 Uhr

12:45 bis 00:00 Uhr Samstag: 13:45 bis 00:00 Uhr

13:45 bis 00:00 Uhr Sonntag: 13:45 bis 00:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Featured Group am Donnerstag & Freitag:

Golf live: THE PLAYERS Championship 2023 im TV bei Sky

Sky zeigt THE PLAYERS Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag: 18:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf

18:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf Freitag: 18:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf

18:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf Samstag: 19:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf

19:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf Sonntag: 18:00 Uhr – 23:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen Tagen sind Jonas Friedrich & Gregor Biernath.

