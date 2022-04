Ab Donnerstag im Stream: The Masters – Featured Groups

via

Im Golf-Kalender steht das erste Major der Saison auf dem Plan. Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at.

Im Augusta National Golf Club steigt das erste von vier Majors des Jahres: The Masters. In diesem Jahr wird die 86. Ausgabe gespielt.

Titelverteidiger ist Hideki Matsuyama, der zuletzt wegen Verletzungsproblemen pausiert hatte. Rory McIlroy nimmt in diesem Jahr den nächsten Anlauf, um The Masters zu gewinnen. Der Titel in Augusta fehlt dem Nord-Iren noch, um den Karriere-Grand-Slam voll zu machen.

The Masters 2022 mit Matsuyama, McIlroy & Johnson

Zu den weiteren Favoriten zählen Dustin Johnson, Collin Morikawa, Matthew Wolff, Scottie Scheffler, Jordan Spieth, oder Bryson DeChambeau. Ein Fragezeichen steht weiterhin hinter der Teilnahmen von Tiger Woods, der 1997 mit 21 Jahren sein erstes Green Jacket gewann. Der Österreicher Sepp Straka wird sein Debüt in Augusta geben.

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) die Featured Groups auf skysportaustria.at.

Zudem zeigt Sky Sport die Action am Amen Corner im kostenlosen Livestream von Donnerstag bis Sonntag!

The Masters 2022 – Featured Groups von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Donnerstag, 07.04.: 15:15 Uhr bis 01:30 Uhr

15:15 Uhr bis 01:30 Uhr Freitag, 08.04.: 15:15 Uhr bis 01:30 Uhr

15:15 Uhr bis 01:30 Uhr Samstag, 09.04.: 16:15 Uhr bis 01:00 Uhr

16:15 Uhr bis 01:00 Uhr Sonntag, 10.04.: 16:15 Uhr bis 01:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Featured Group & Tee Times

Donnerstag:

Golf live: Das US Masters aus Augusta im TV bei Sky

Sky zeigt das US Masters aus Augusta auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 07.04.: 21:00 Uhr – 01:30 Uhr auf Sky Sport 1

21:00 Uhr – 01:30 Uhr auf Sky Sport 1 Freitag, 08.04.: 21:00 Uhr – 01:30 Uhr auf Sky Sport 1

21:00 Uhr – 01:30 Uhr auf Sky Sport 1 Samstag, 09.04.: 21:00 Uhr – 01:00 Uhr auf Sky Sport 1

21:00 Uhr – 01:00 Uhr auf Sky Sport 1 Sonntag, 10.04.: 2:00 Uhr – 01:00 Uhr auf Sky Sport 1

Die Kommentatoren sind Gregor Biernath und Adrian Grosser.

