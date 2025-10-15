Ab kommender Saison: Bundesliga schafft Punkteteilung ab

Umfassende Regeländerung in der ADMIRAL Bundesliga: Ab der Saison 2026/27 wird die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang ausgesetzt.

Das bestätigt die Liga in einer Aussendung am Mittwoch. Die Bundesliga-Klubs haben die Änderung einstimmig beschlossen. Die Teilung in Meistergruppe und Qualifikationsgruppe wird weiter fortgesetzt.

Auch das Europacup-Playoff, mit dem am Ende der Saison der letzte internationale Startplatz ausgespielt wird, bleibt in seiner bisherigen Form bestehen.

Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer sagt in einer Aussendung der Bundesliga: „Das Format der Zwölferliga hat sich seit der Einführung 2018 absolut bewährt. Bei der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Ligenformat war – insbesondere aus sportlicher Sicht – die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang aber ein wiederkehrendes Diskussionsthema. Die Klubs der ADMIRAL Bundesliga haben nun einstimmig beschlossen, die Punkteteilung ab der kommenden Saison auszusetzen. Wir sind jedoch überzeugt, dass das Format nach wie vor attraktiv ist und viele Spannungselemente über die gesamte Saison bietet.“

Bundesliga passt auch Österreicher-Topf an

Veränderungen gibt es auch beim zuletzt viel diskutierten Österreicher-Topf. Während es für die kommende Saison 2026/27 noch keine Anpassungen gibt, gilt ab der Spielzeit 2027/28 eine neue Regelung. Künftig zählt die tatsächliche Einsatzzeit österreichischer Spieler. Und das unabhängig davon, wie viele Österreicher insgesamt im Spieltagskader stehen. Spielminuten von heimischen U22-Spielern werden dabei dreifach, jene von U24-Spielern doppelt und von U26-Spielern einfach gewertet. Einsatzzeiten älterer Spieler fließen dann gar nicht mehr in die Förderung ein.

Bild: GEPA