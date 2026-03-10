Ab kommender Saison: Salzburg zieht Abwehr-Juwel Pokorny hoch

Red Bull Salzburg zieht Abwehr-Talent Jakob Pokorny hoch.

Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt mit Beginn der kommenden Saison vom Kooperationsklub FC Liefering zu den „Bullen“ und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2028.

Pokorny führte U17-Nationalteam ins WM-Finale

Pokorny war Kapitän der österreichischen U17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar. Der Kärntner kam Anfang 2022 in die Red Bull Akademie und durchlief dort die Stationen U16 und U18 sowie die U19-Mannschaft in der UEFA Youth League.

Sein nächster Schritt führte ihn zum FC Liefering, wo er bislang sechs Einsätze im Profibereich absolvierte. Auch in der kommenden Saison soll Pokorny als Kooperationsspieler weiter Spielpraxis sammeln und sich für Einsätze bei Red Bull Salzburg empfehlen. International ist der Verteidiger mittlerweile in die österreichische U18-Nationalmannschaft aufgerückt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.)

Bild: Red Bull Salzburg