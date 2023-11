Abbruch nach wenigen Minuten! F1-Fiasko zum Las-Vegas-Start

Das hat sich die Formel 1 definitiv anders vorgestellt. Nach wenigen Minuten musste das 1. Freie Training in Las Vegas abgebrochen werden.

Rund neun Minuten waren die Fahrer auf der nagelneuen Strecke in Las Vegas unterwegs, als zum ersten Mal die Gelbe Flagge geschwenkt wurde. Carlos Sainz parkte daraufhin seinen Boliden an der Seite des legendären Strips. Zunächst war unklar, weshalb der Spanier seinen Ferrari nicht mehr fahren konnte. Exklusive Sky Bilder zeigten dann kurz darauf: Sainz war offensichtlich mit seinem Auto über einen losen Gullydeckel gefahren, der durch den Sogeffekt für großen Schaden an seinem Auto sorgte. Wie Ferrari-Teamchef Fred Vasseur in der Anschluss-PK erklärte, sei das Auto am Monocoque, am Motor und an der Batterie beschädigt worden. Auch Esteban Ocon hatte sich vermutlich aus diesem Grund einen Chassis-Schaden zugezogen.

Die Rennleitung unterbrach die Session zunächst mit einer Roten Flagge. Aus Sicherheitsgründen wurde das 1. Freie Training dann aber nach insgesamt 19 Minuten komplett abgebrochen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Bei einer anschließenden Inspektion auf dem sogenannten Strip wurde dem Motorsport-Weltverband FIA zufolge festgestellt, dass der Betonrahmen um einen Kanaldeckel versagt hatte. Man müsse nun „alle anderen Schachtabdeckungen“ überprüfen, was einige Zeit dauern werde, hieß es. Man müsse sich mit dem Veranstalter beraten und dann den Zeitplan entsprechend anpassen. Ob das 2. Freie Training wie geplant um 09 Uhr deutscher Zeit (live auf Sky Sport F1 – streame das Rennwochenende mit dem Sky X Traumpass) stattfinden kann, ist noch unklar.

„Carlos geht es gut und das obwohl es keine Kleinigkeit war. Es war ein harter Einschlag“, erklärte Ex-Rennfahrer und heutiger Ferrari-Markenrepräsentant Marc Gene gegenüber Sky.

GP-Veranstalter geben Statement ab

Run eine Stunde nach dem Zwischenfall hat sich auch der Veranstalter auf Social Media zu dem Vorfall geäußert: „Nach einer Inspektion durch die Formel 1 und die FIA hat ein einzelner Wasserventildeckel auf der Strecke des Großen Preises von Las Vegas während des ersten Trainings versagt. Die FIA, die Formel 1 und die Ingenieurteams der Rennstrecke arbeiten aktiv an der Überprüfung und Behebung des Problems. Wir werden so bald wie möglich ein Update für den Zeitplan bekanntgeben. Während dieser Überprüfungsphase werden alle Ticket-, Speise- und Getränke- sowie Unterhaltungsoptionen weiterhin angeboten, und wir sind weiterhin bestrebt, unseren Besuchern ein großartiges Erlebnis zu bieten. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitarbeitern des Veranstaltungsbetriebs, um einen sicheren und geordneten Ausgang der Besucher zu gewährleisten, wenn sie sich entscheiden, die Veranstaltung zu verlassen.“

Teamchefs nehmen Grand Prix in Schutz

Für die Formel 1 ist das ein unglücklicher sportlicher Start in der Glücksspielmetropole. Der Grand Prix in Las Vegas ist das Prestigeprojekt des Rechteinhabers Liberty Media, mit dem man auf dem US-Markt weiter wachsen will. Normalerweise dauert das Auftakttraining eine Stunde.

Viele Teamchefs sind sich auf der Pressekonferenz nach dem 1. Freien Training einig. Das Rennen in Las Vegas ist und bleibt ein Megaevent. Man dürfe Show und Sport in diesem Zusammenhang nicht vermischen. Dass sich auf einem Stadtkurs ein Kanaldeckel löse sei nicht das erste Mal passiert und ist immer im Bereich des Möglichen. Auch wenn das natürlich nicht passieren sollte. McLaren-CEO Zak Brown spricht von einem „unglücklichen“ Zwischenfall. Williams-Teamchef James Vowles nimmt die Veranstalter in Schutz. Man habe die Kräfte der Boliden falsch eingeschätzt und werde das nun korrigieren.

